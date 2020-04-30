وزير الدفاع يتفقد إجراءات اصطفاف عناصر قوات الصاعقة

كتب - محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات اصطفاف عناصر قوات الصاعقة، للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية، والاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات الصاعقة، أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدي مهامها بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة, وأكد أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن وأنهم يجددون العهد على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية متخذين كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل الظروف الراهنة.

واستمع الفريق أول محمد زكي للتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لاصطفاف العناصر والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الإستعداد القتالى للقوات.

ونقل القائد العام لرجال الصاعقة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء، بالتزامن مع إطلالة شهر رمضان الكريم.

وأشار الفريق أول محمد زكى أن مقاتلى قوات الصاعقة، هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة، لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات، مؤكدا أنهم يبذلون الجهد والعرق، من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن وصون مقدساته.

وشدد القائد العام على أن القوات المسلحة مستمرة فى تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، بالتزامن مع دعم جهود الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، والمساهمة فى خطط التنمية الشاملة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.

وطالب القائد العام مقاتلى الصاعقة بالحفاظ على روحهم المعنوية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الاستعداد القتالى، من أجل حماية حدود مصر، فى ظل ما تواجهه من تحديات خلال الفترة الحالية.

وتفقد الفريق أول محمد زكى، القوات المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام، والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما تفقد معرضا لمهمات ومعدات الوقاية من فيروس كورونا، فى إطار إستراتيجية الوقاية التى تنفذها القوات المسلحة على كافة الأفرع والتشكيلات والوحدات.