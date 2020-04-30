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"الهجرة" تطلق العدد السادس عشر من مجلة "مصر معاك"

10:12 ص الخميس 30 أبريل 2020
"الهجرة" تطلق العدد السادس عشر من مجلة "مصر معاك"

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددها السادس عشر من مجلة "مصر معاك"، والتي تُعد أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي هذا العدد، تناولت الوزارة، كيف تفوقت مصر في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا العالمية، وتضافر الجهود بين وزارة الهجرة والوزارات الأخرى المعنية لإعادة المصريين العالقين في الخارج -إثر توقف حركة الطيران- إلى أرض الوطن، وذلك في ضوء اللجنة المُشكلة برئاسة رئيس الوزراء.

وفي ذات السياق، تتحدث الوزارة، عن شهامة المصريين بالخارج في مساندة أشقائهم العالقين حول العالم في إطار ثمار مبادرة "خلينا سند لبعض" التي أطلقتها، فضلاً عن مشاركة مصر بمختلف مؤسساتها في مد يد العون في ظل هذه الأزمة.

وتحتفي المجلة بالذكرى الـ38 لتحرير سيناء الغالية، وتوجيه التحية والتقدير لكل أبناء مصر شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استعادة كل شبر منها وتحقيق السلام.

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

لقراءة المجلة، اضغط هنا

مصر معاك وزارة الهجرة نبيلة مكرم

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