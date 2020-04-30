تخفيف الملابس تدريجيًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتوجه نصائح عاجلة للمواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس، لطيف على السواحل الشمالية للبلاد.

وأوضحت شاكر، لمصراوي، أن الطقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا.

وأضافت أن الرؤية في الشبورة المائية تقل صباحًا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة، مشيرة إلى أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وعن الملاحة البحرية، قالت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، فيما تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تبلغ على القاهرة والوجه البحري 29 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 23-24، وعلى شمال الصعيد بين 30-31، وتتراوح على جنوب الصعيد بين 32-33 دؤجة مئوية.

ونصحت شاكر، المواطنين، بضرورة متابعة النشرات الجوية يوميًا نظرًا التقلبات الجوية الحالية، وتخفيف الملابس تدريجيًا، والقيادة بهدوء أثناء الرمال المثارة جنوبا.

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