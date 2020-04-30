أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تخفيف الملابس تدريجيًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتوجه نصائح عاجلة للمواطنين

09:43 ص الخميس 30 أبريل 2020
تخفيف الملابس تدريجيًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتوجه نصائح عاجلة للمواطنين

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس، لطيف على السواحل الشمالية للبلاد.

وأوضحت شاكر، لمصراوي، أن الطقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا.

وأضافت أن الرؤية في الشبورة المائية تقل صباحًا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة، مشيرة إلى أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وعن الملاحة البحرية، قالت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، فيما تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تبلغ على القاهرة والوجه البحري 29 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 23-24، وعلى شمال الصعيد بين 30-31، وتتراوح على جنوب الصعيد بين 32-33 دؤجة مئوية.

ونصحت شاكر، المواطنين، بضرورة متابعة النشرات الجوية يوميًا نظرًا التقلبات الجوية الحالية، وتخفيف الملابس تدريجيًا، والقيادة بهدوء أثناء الرمال المثارة جنوبا.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

الخبر التالى:

وزير التنمية المحلية: الدولة تسعى لعودة العمل بالشركات والمصانع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5268

    عدد المصابين

  • 1335

    عدد المتعافين

  • 380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3189017

    عدد المصابين

  • 971599

    عدد المتعافين

  • 227247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التضامن تعدل مواعيد صرف معاشات مايو بسبب إجازة عيد العمال