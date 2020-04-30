حدث ليلاً| حرب شوارع في الحظر ومطالب بتقديم موعده.. وروسيا تتوعد أمريكا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"لن يتحمل".. القوى العاملة تكشف أسباب توقف صرف الـ500 جنيه من البريد مؤقتا

كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، عن أسباب توقف صرف منحة ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد مؤقتا، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو المقبل.

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"استعدوا للدور الثاني".. وزير التعليم يعاقب طلاب "غشاشين" على فيسبوك

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صورا لمجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تساعد على الغش الجماعي في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

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حرب شوارع في الحظر.. السيطرة على مشاجرة "الحجارة والزجاج" بالطالبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على مشاجرة بشارع التلاتيني غرب المحافظة، تبادل طرفاها التراشق بالحجارة والزجاج.

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الإبراشي يطالب بمد ساعات الحظر بسبب تهاون المواطنين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن استهانة المواطنين في مصر أدت إلى زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا بالاستجابة لآراء بعض الأطباء بمد ساعات الحظر لتبدأ من الثامنة مساءً، حتى يشعر المواطنون بأن الاستهانة أدت إلى هذا القرار.

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"أكبر رقم في الامتحانات الإلكترونية".. وزير التعليم معلقًا على أداء طلاب أولى ثانوي لامتحان العربي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة التخلف عن أداء امتحانات الصف الأول الثانوي ثابتة عبر السنين، وهي نسبتها قليلة عن المتوسط وليس لها علاقة بالمنظومة، مشيرًا إلى أن من يتخلف عن أداء الامتحانات لأي عذر يكون له فرصة في الدور الثاني لمن يتخلف أو من يثبت عليهم الغش في آخر الصيف.

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رويترز: أمريكا تسرع بتطوير لقاح لكورونا لإنتاج 100 مليون جرعة

أعلن مسئول أمريكي كبير الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم الإسراع في تطوير لقاح لفيروس كورونا.

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لماذا نصح أشهر خبير أوبئة بالعالم بـ"رمديسيفير" لعلاج حالات كورونا الخطرة؟

لم ينتظر الدكتور أنطوني فاوتشي، خبير الأوبئة ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كثيرا، ليعلن "رمديسيفير" المضاد للفيروسات علاجا قياسيا لحالات كورونا الخطرة، رغم عدم انتهاء التجارب المطلوبة.

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وورلد ميتر: مليون متعاف من فيروس كورونا حول العالم

كشفت إحصاءات موقع وورلد ميتر ، المتتبع للحالة الوبائية لفيروس كورونا حول العالم ، عن أن عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس ناهز مليون شخص عند الساعة 0037 صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش.

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روسيا: سنرد نوويًا على أي هجوم صاروخي باليستي من الغواصات الأمريكية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا سترد بالسلاح النووي على أي هجوم أمريكي تستخدم فيه صواريخ باليستية تطلق من الغواصات.

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للنقاهة.. نقل 11 مريض كورونا من عزل بلطيم للمدينة الجامعية بطنطا

قررت إدارة مستشفى بلطيم للعزل الصحي في كفر الشيخ، الأربعاء، نقل 11 من مصابي فيروس كورونا من مستشفي العزل الصحي بمدينة بلطيم إلي المدينة الجامعية بطنطا في محافظة الغربية، لقضاء فترة النقاهة، وذلك بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

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"الصحة اليمنية": تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس "كورونا"

فجر اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء.

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الصين تعلن تسجيل 4 إصابات إضافية بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل 4 إصابات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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