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الأحد.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

02:47 م الجمعة 03 أبريل 2020
الأحد.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

قطع المياه _تعبيرية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدد من المناطق بالمحافظة؛ نظرًا لأعمال الحفر للكبارى بشارع بن الحكم بمنطقه المطرية، الأحد المقبل.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها تشمل مناطق: (العزب بمسطرد– أرض الجولف– تريومف– شارع عثمان بن عفان– شارع نخلة المطيعى– منطقة ألماظة– قاعدة ألماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكري)؛ اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الأحـد 5 أبريل، وحتى العاشرة مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

وأعلنت تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه شركة مياه الشرب بالقاهرة منطقه المطرية

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