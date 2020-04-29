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أسوة بالقمح.. برلماني يطالب بتحديد أسعار مناسبة للمحاصيل الأساسية

10:18 م الأربعاء 29 أبريل 2020
أسوة بالقمح.. برلماني يطالب بتحديد أسعار مناسبة للمحاصيل الأساسية

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، بإجراءات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في استلام محصول القمح من المزارعين وفي مقدمتها تحديد سعر مناسب للمزارعين لموسم 2020 وأعلى من الأسعار العالمية في الوقت الراهن حيث حددت الحكومة 700 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5، و685 جنيهًا كسعر للأردب درجة نظافة 23 و670 جنيهًا لأردب القمح درجة نقاوة 22.5 في زيادة عن الموسم الماضي بـ15 جنيهًا للأردب.

ووجه مرشد، في بيان، اليوم الأربعاء، التحية للحكومة التي حرصت على صرف ثمن الأقماح للمزارعين خلال 48 ساعة من تاريخ تسليم الأقماح وسهلت إجراءات نقل الأقماح وخصصت بعض الشون القديمة المطورة والقريبة من الزراعات كمراكز لتجميع الأقماح للتيسير علي المزارعين، مؤكدًا أن غالبية هذه الإجراءات مطالب جماعية لأعضاء مجلس النواب.

وطالب مرشد، الحكومة باتباع أسلوب الأقماح وتطبيقه على جميع المحاصيل الزراعية الأساسية الأخرى من خلال تحديد أسعار مناسبة لاستلام المحاصيل الزراعية بما يتناسب مع الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية.

وأكد أن تحقيق هذه الشروط سيجعل جميع المزارعين يقبلون على زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية، متوقعًا أن تطبيق الحكومة لمثل هذه السياسات سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية وفي مقدمتها القمح وسيجعل مصر واحدة من أهم الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية.

مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء عاصم عبدالعزيز مرشد القمح

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