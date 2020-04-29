بمشاركة عدد من النجوم.. "مستقبل وطن" يروج لقناته الجديدة على "يوتيوب"

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن حزب مستقبل وطن، عن إطلاق قناة تحمل اسمه على موقع اليوتيوب قريبًا.

ونشر الحزب، عبر صفحته على فيسبوك، فيديو دعائي شارك فيه بعض النجوم للإعلان عن القناة أبرزهم مصطفى كامل ومحمد الشرنوبي وسمية الخشاب والإعلامية دينا عبدالكريم والإعلامية شيماء السباعي.