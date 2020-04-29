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بمشاركة عدد من النجوم.. "مستقبل وطن" يروج لقناته الجديدة على "يوتيوب"

09:13 م الأربعاء 29 أبريل 2020
بمشاركة عدد من النجوم.. "مستقبل وطن" يروج لقناته الجديدة على "يوتيوب"

أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن حزب مستقبل وطن، عن إطلاق قناة تحمل اسمه على موقع اليوتيوب قريبًا.

ونشر الحزب، عبر صفحته على فيسبوك، فيديو دعائي شارك فيه بعض النجوم للإعلان عن القناة أبرزهم مصطفى كامل ومحمد الشرنوبي وسمية الخشاب والإعلامية دينا عبدالكريم والإعلامية شيماء السباعي.

حزب مستقبل وطن يوتيوب محمد الشرنوبي سمية الخشاب

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