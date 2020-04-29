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نقيب المحامين يصدر قرارا بشروط قيد خريجي التعليم المفتوح

05:43 م الأربعاء 29 أبريل 2020
نقيب المحامين يصدر قرارا بشروط قيد خريجي التعليم المفتوح

رجائي عطية

كتب- مصطفى علي:

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن شروط قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة.

ونص القرار على أنه: بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الفقرة الثالثة للمادة 13 المضافة بالقانون 147 لسنة 2019، يشترط لقيد خريج التعليم المفتوح بنقابة المحامين أن يكون حاصلا قبل إجازة الحقوق على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر وعلى إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة طبقا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

ولا يجوز قبول أو قيد أو إعادة قيد بنقابة المحامين دون استيفاء هذه الشروط التي نص عليها القانون.

رجائي عطية نقابة المحامين

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