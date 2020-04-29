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القوى العاملة: السعودية تدرس أوضاع سكن العمالة الأجنبية لفك التكدس

03:58 م الأربعاء 29 أبريل 2020
القوى العاملة: السعودية تدرس أوضاع سكن العمالة الأجنبية لفك التكدس

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته اليومية لأحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال وليد عبد الرزاق أحمد المستشار العمالي بجدة، إن لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية سجلت أكثر من 250 ألف مسكن عبر البوابة الإلكترونية للسكن البديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة (940).

واعتمدت اللجنة بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة، ومسارات الحلول، مع بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن عمالة بهدف فك تكدس العمال، إضافة إلى إقرار آلية تتكون من سبعة إجراءات سريعة للتعامل مع تكدس العمالة، وإصدار تنظيم يضم عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات سكن العمالة.

محمد سعفان القوى العاملة سكن العمالة الأجنبية السعودية

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