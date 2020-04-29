رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال
كتب- محمد سامي:
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وبحسب بيان، قدّم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى عمال مصر المخلصين الذين يواصلون العمل ليل نهار؛ حباً في الوطن وإيماناً منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج.
وتعهد رئيس الوزراء، في البرقية، بأن تستمر الحكومة في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ كي تواصل مع رئيس الجمهورية مسيرة التنمية، والعمل نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة، ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء.
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