بعد قليل.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة بتقنية الفيديو كونفرانس

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الاسبوعي بتقنية الفيديو كونفرانس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع توافر السلع الغذائية في الاسواق بالاضافة إلى توافر المواد المطهره للوقاية من فيروس كورونا.

كما يناقش الاجتماع تقرير عن الاعداد والحالات عن فيروس كورنا ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة.