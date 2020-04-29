الأحد.. بدء إجراءات حجز 1060 شقة بـ"دار مصر" في 5 مدن

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كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز شقق دار مصر في 5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة).

الطرح الجديد من دار مصر يأتي بواقع 1061 شقة كاملة التشطيبات، الدورين (الأرضي – الأخير) فقط.

وللتقديم والحجز بالمشروع يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

الطرح الجديد من دار مصر يأتي بعد أيام قليلة من طرح شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة.

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