أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الأحد.. بدء إجراءات حجز 1060 شقة بـ"دار مصر" في 5 مدن

09:00 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز شقق دار مصر في 5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة).

الطرح الجديد من دار مصر يأتي بواقع 1061 شقة كاملة التشطيبات، الدورين (الأرضي – الأخير) فقط.

وللتقديم والحجز بالمشروع يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.

الطرح الجديد من دار مصر يأتي بعد أيام قليلة من طرح شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة.

اقرأ أيضًا:
الـ100 متر بمليون جنيه.. ننشر كراسة حجز شقق "جنة" في 6 مدن
بمقدم 50 ألف جنيه.. تفاصيل نظم سداد شقق "جنة" في 6 مدن (تصل لـ20 سنة)

شقق دار مصر هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان وحدات سكنية

الخبر التالى:

حدث ليلاً| تصاعد معدل إصابات ووفيات كورونا اليومي بمصر والصحة العالمية تعلق على تخفيف الإجراءات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان