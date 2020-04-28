برلمانية تقدم طلب إحاطة بِشان صرف فول فاسد على بطاقات التموين

كتبت - ميرا ابراهيم:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن إجبار المواطنين على صرف كمية من الفول المدمس الفاسد.

وأشارت النائبة، إلى قيام الشركة المصرية لتجارة الجملة "إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين"، بإجبار المواطنين على صرف كمية محددة من سلعة الفول المدمس، مخالفةً للقرار الوزاري رقم القرار الوزارى ٣٧ لسنة ٢٠١٨ الذي أعطى للمواطن الحربة في اختيار السلع والكميات التي يتم صرفها له.

وأكدت في بيان لها، أن ما يزيد من فداحة الأمر أن الفول المدمس يتم صرفه للمواطن على أنه فول استرالي منقى رقم 1، ةهو في حقيقة الأمر حسبما تواردت الأنباء تم استيراده كأعلاف حيوانية ولا يصلح للاستهلاك الأدمى.

ولفتت إلى أن ذلك تبين أثناء قيام شرطة مباحث التموين فى ٨/٢/٢٠٢٠ بمداهمة أحد مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة القليوبية، وهو مخزن الحرية بقليوب - بميت حلفا، وعثر بداخله على كميات من الفول المدمس المستورد وبالفحص الظاهرى لأكياس الفول، تبين وجود حشرات حية من السوس وتغيير فى اللون والرائحة، والواقعة لا تزال منظورة أمام النيابة العامة.

وشددت النائبة، على أن الأمر ينطوي على مخالفة جسيمة واعتداء على حق المواطن المصري في الحصول على غذاء صحي، وهو الحق الذي كفلته له المادة 79 من الدستور المصري.​