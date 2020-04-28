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"الإياتا": نوفمبر المقبل موعد الجمعية العمومية الـ76 بهولندا

10:13 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
"الإياتا": نوفمبر المقبل موعد الجمعية العمومية الـ76 بهولندا

الإياتا

كتب - محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، عقد اجتماع الجمعية العامة السنوي رقم 76(AGM)، والقمة العالمية للنقل الجوي في أمستردام بهولندا، يومي 23-24 نوفمبر المقبل، بعد تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد، في بيان له الثلاثاء:" تستضيف شركة الخطوط الجوية الهولندية KLM مؤتمر الجمعية العامة العادية 76 للجمعية العالمية للنقل الجوي في مركز RAI للمؤتمرات، وتم اختيار الموعد تحسبًا لرفع القيود الحكومية على السفر وأن سلطات الصحة العامة في هولندا ستسمح بتجمعات كبيرة في ذلك الوقت، وسنعمل مع سلطات الصحة العامة لضمان اتخاذ جميع الاحتياطات لعقد الاجتماع بأمان .

وأشار إلى أن مكافحة الفيروس هي الأولوية القصوى في العالم الآن، وستكون التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من الفيروس عالية الصعوبة بالنسبة لصناعة الطيران المدني، لافتا إلى أن اجتماع شركات الطيران العالمية بالجمعية العمومية للنظر إلى مستقبل صناعة النقل الجوي والتصدي لأكبر التحديات التي تواجهها شركات الطيران على الإطلاق وإيجاد حلول للمشاكل الكبيرة التي لحقت بها نتيجة هذا الفيروس، ومحاولة استعادة دورها في ربط الأشخاص والسلع والشركات على مستوى العالم.

الإياتا الاتحاد الدولي للنقل الجوي هولندا فيروس كورونا

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