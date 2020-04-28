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"التموين": غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح.. والعمل بالصوامع والشون فترة ثانية

07:01 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
"التموين": غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح.. والعمل بالصوامع والشون فترة ثانية

الدكتور على المصيلحى

كتب - محمد سامي:

قالت غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام وزارة التموين، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم استلام 578 ألف طن من محصول القمح المحلي خلال الأيام العشرة الأولى منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل 2020.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار عملية توريد القمح المحلي، وذلك في كل لجان ومواقع الاستلام بكل محافظات الجمهورية، على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وأشار المصيلحي إلى أنه يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التي بها إضاءة فترة ثانية بعد الإفطار من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً بالمواقع التي بها زحام في بعض المواقع التخزينية.

وشدد وزير التموين على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية؛ لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.​

علي المصيلحي وزارة التموين القمح

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