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رئيس الوزراء يناقش التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا مع رجال الاقتصاد والسياسة والشركات

03:24 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
رئيس الوزراء يناقش التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا مع رجال الاقتصاد والسياسة والشركات

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لقاء مفتوحًا مع نخبة من رجال الاقتصاد والسياسة، وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المختلفة، ورؤساء مجالس عدد من الشركات.

وسيناقش اللقاء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، والنظام العالمي الجديد ما بعد كورونا.. الفرص والتحديات، وكيف تحول المحنة إلى منحة؟

مصطفى مدبولي فيروس كورونا رجال الاقتصاد والسياسة النظام العالمي

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