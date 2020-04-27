تعتمد أحدث التكنولوجيات.. تفاصيل تشغيل أول شبكة كهرباء ذكية بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد صلاح:

تستعد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لاستلام وتشغيل أول شبكة كهرباء ذكية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، نيابةً عن هيئة كهرباء فرنسا.

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الإثنين: "إن فريقًا فنيًّا على أعلى مستوى من خبراء قطاع الكهرباء المصري يراجعون حاليًّا كل مكونات هذه الشبكة والقيام بأعمال الاختبارات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات التشغيلية لشركات التوزيع، تمهيدًا لتوقيع عقود التشغيل لهذه الشبكة الذكية بواسطة المهندسين والفنيين بشركة شمال القاهرة؛ لحين الانتهاء من الاتفاقيات والتعاقدات الخاصة مع هيئة كهرباء فرنسا".

وأشار المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، إلى أنه يمكن التحكم في الأحمال ومعدلات الاستهلاك وتحديد نقاط الفقد وسرقات التيار؛ وهو ما يؤدي إلى تقليل زمن العطل وسرعة تحديد مكانه وإصلاحه، وهو ما يجرى حاليًّا تعميمه على مستوى الشبكة القومية للجمهورية، منوهًا بأن استخدام طريقة الأنفاق لنقل الكهرباء بشبكة العاصمة الإدارية يحقق العديد من المزايا؛ في مقدمتها مضاعفة كميات الطاقة التي يمكن نقلها إلى مناطق الاستهلاك، والتي تصل إلى أكثر من ألف ميجاوات، مع خفض معدلات الأعطال وسرعة اكتشافها وتحقيق المزيد من الأمان والسلامة وخفض تكاليف الصيانة، وعلاج مشكلات العازلات والموصلات.

ولفت المصدر إلى حرص قطاع الكهرباء للاستفادة من كل التكنولوجيات؛ لتقليل تكاليف الإنتاج ورفع جودة التغذية الكهربائية والوصول بمعدلات الخدمة المقدمة للمواطنين إلى أعلى المستويات.

وتعتبر مرافق العاصمة الإدارية كافة؛ خصوصًا الكهرباء، ذكية وتعتمد على أحدث التكنولوجيات في الإدارة لتقليل الأعطال ومنع حدوثها وتوفير خدمة تضاهي المتاح في كبرى دول العالم، فهذه الشبكة ذكية بالكامل بدءًا من العدادات التي تقوم بإرسال القراءات إلى مراكز التحكم وإصدار الفواتير أوتوماتيكيًّا والتواصل مع المشترك بشأن كل التفاصيل الخاصة بالخدمة وانقطاعات التيار إن وجدت، إلى جانب مراكز التحكم الآلية التي تتولى فصل وتوصيل التيار من بعد دون تدخل العنصر البشري.