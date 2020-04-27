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القوى العاملة: أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

11:22 ص الإثنين 27 أبريل 2020
القوى العاملة: أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- محمد سامي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

وقال "سعفان"، في بيان، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محمد سعفان القطاع الخاص عيد العمال القوى العاملة إجازة أول مايو

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