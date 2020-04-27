القوى العاملة: أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص
كتب- محمد سامي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن أول مايو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.
وقال "سعفان"، في بيان، إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
وتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الخبر التالى:يضبط السوق نقدياً ويسهل التعاملات منزليًّا.. برلماني مشيدًا بقانون البنك المركزي الجديد
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
4534
عدد المصابين
-
1176
عدد المتعافين
-
317
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2888240
عدد المصابين
-
823623
عدد المتعافين
-
201083
عدد الوفيات
إعلان