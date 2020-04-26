"مياه أسيوط": غسيل 300 شبكة و270 خزانًا في الشهر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، خطتها الدورية الموضوعة لغسيل الشبكات والخزانات، حفاظًا على سلامة وجودة المياه المنتجة والمقدمة للمواطنين لتكون مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية الصحية.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه أسيوط، إنه تم تخصيص نخبة من أمهر الكيميائيين بالشركة بإدارة غسيل الشبكات لمتابعة سلامة سير الخطة الموضوعة لتغطية كافة الشبكات والخزانات التي تضمها كل فروع الشركة بجميع المناطق للانتهاء شهريًا من غسيل 300 شبكة بكافة القرى والعزب بجميع المناطق و270 خزان علوي خاص بالشركة وتحت إشراف كيميائي المعمل المركزي بالشركة ومسئولي إدارة غسيل الشبكات.

وأشار إلى أنه يتم تكثيف أعمال الغسيل في الأسبوع الأول من تنفيذ الخطة الشهرية والتي تتم عن طريق فتح المحابس الموجودة بنهايات الخطوط، ومن ثم دفع كميات كبيرة من المياه لإزالة الرواسب والعكارة الموجودة بالشبكات حتى تخرج المياه نقية فتنتهى عملية الغسيل، كما يقوم فريق متخصص بغسيل وتعقيم الخزانات العلوية بالمحطات التابعة للشركة ومن ثم تعقيمها بالكلور ضماناً لعدم تأثر جودة المياه في أي مرحلة تمر بها من مراحل الإنتاج.