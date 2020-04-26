"المنشآت السياحية" صرف رواتب أبريل بالكامل ومكافأة شهر رمضان للعاملين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، حصول جميع العاملين في المنشآت السياحية على رواتب شهر أبريل كاملة، قبل دخول شهر رمضان الكريم، لتدبير احتياجاتهم والتزاماتهم.

وقال المصري لـ"مصراوي"، إن الرواتب صرفت للعاملين بالكامل خلال الشهر الجاري، وليس هناك أي شكاوى، مؤكدًا أن الغرفة لم تتأخر في صرف هذه الرواتب عن موعدها.

وأشار إلى صرف الغرفة لمكافأة شهر رمضان للعاميلن فيها، بجانب راتب شهر أبريل بقيمة 90 ألف جنيه، على غرار العام الماضي.

وعلى مستوى المنشآت، أوضح أن كل منشأة أو مطعم (سياحي وثابت وعائم ونايل كلاب وديسكو وكافية) له خصوصياته وحسب الميزانية المالية، فهناك من يعطي إجازة كاملة مدفوعة اﻷجر وهناك من يعطي مبلغ مالي لشنطة رمضان، وكل منشأة تقدرها حسب سياستها لترضي العاملين فيها.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى عدم تحديد خسائر قطاع المنشآت السياحية حتى الآن نتيجة وباء كورونا، على أن تحدد تلك الخسائر عقب انتهائها حسب كل غرفة من الغرف الخمس للقطاع السياحي، بحسب ما قال.

وتابع: "لكن أول خسارة تتمثل في عدم وجود إيراد حاليًا، بجانب دفع الرواتب بالكامل وهي أول خسارة محققة ومعروفة".

وكانت غرفة المنشآت السياحية، نجحت في موافقة الحكومة بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (تيك آواي) طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان، إلى جانب خدمة الديلفري مع تطبيق كافة المعايير والاشتراطات والإجراءات الإحترازية والوقائية الصحية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأقرت القواعد المنظمة لعمل المطاعم السياحية والحلوانية، في إطار توفير عناصر الأمان الصحي بعدم السماح بدخول المكان لأكثر من 10 أفراد، في ذات الوقت للطلب والاستلام، على أن يتم تسليم الطلبات خارج المطعم أو المنشأة حال توافد أكثر من 10 أفراد في ذات الوقت، وكذلك ضرورة إتباع المطاعم لتطبيق معايير التباعد الاجتماعي داخل المطعم أو المنشأة ترك مسافة متر بين كل الفرد والآخر"، باﻹضافة إلى عمل المطاعم السياحية والحلوانية، على استمرار خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل (الديلفري) على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع