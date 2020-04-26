"الزراعة": سحب 10 آلاف عينة للكشف عن "كورونا" و380 محضر بيع لحوم مخالفة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الأحد، إن الهيئة ترفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع العجول والماشية القادمة من الخارج، مشيراً إلى استمرار عمليات الحصر وسحب العينات من الماشية الحية أو من المنتجات الغذائية.

وأضاف محمود، خلال تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، أن حملات مداهمة المطاعم والمجازر تتم بشكل يومي من خلال التعاون والتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتًا إلي أن الهيئة تعمل وَفقًا لتوافر المعلومات والزيارات المفاجئة كضربات استباقية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى تشكيل غرف متابعة بالهيئة؛ للوقوف على آخر المستجدات، مشددًا على عدم التهاون في صحة المواطن المصري.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه حتي الآن تم سحب ما يقرب من 10 آلاف عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد بمعهد صحة بحوث الحيوان، مضيفاً: كافة العينات سلبية حتي الآن.

ولفت القرش إلى أن الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري سجلت حتى الآن ما يقرب من 380محضرًا لمحلات مخالفة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "اختلفت المخالفات ما بين لحوم مجهولة المصدر ومحلات غير مرخصة"، مؤكدًا تطبيق القانون وتحويل أصحاب المحلات إلي الجهات القضائية.

وأشار القرش إلى أن الوزارة تقوم بتوفير اللحوم البلدي بالمنافذ الاستهلاكية التابعة للوزارة بأسعار اقتصادية تيسيراً على المواطنين ومحدودي الدخل.