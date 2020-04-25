الحجز انتهى من 3 سنوات.. الإعلان عن موقف عملاء الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم إرسال جميع عملاء الإعلان التاسع من الإسكان الاجتماعي لمرحلة الاستعلام، على أن يتم الانتهاء من الاستعلام بالكامل نهاية يونيو المقبل.

وأضافت عبدالحميد، لمصراوي، أن الحاجزين في الإعلان التاسع وداخل الأولوية يصل عددهم نحو 23 ألف مواطن، في مدينة 6 أكتوبر، لافتة إلى أن الحاجزين خارج الأولوية، وتم ترحيلهم إلى الإعلان العاشر ستبدأ عمليات الاستعلام الخاصة بهم الفترة المقبلة.

وتابعت: "تسليم شقق من هم خارج الأولوية في الإعلان التاسع ستكون قبل حاجزي الإعلان العاشر".

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي، أعلن طرح الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل في 2017 وتقدم أكثر من 80 ألف مواطن لحجز شقق بسعر 184 ألف جنيه، ومن بينهم نحو 50 ألف حاجزين بمنطقة أكتوبر فقط.

وقررت الوزارة توفير وحدات حسب المتبقي من الإعلان الثامن لعدد يتراوح بين 23 ألف و25 ألف، وتم فتح باب التحويل للإعلان العاشر بشروطه الجديدة وبسعر يزيد نحو 40 ألف جنيه عن السعر وقت الإعلان التاسع بقيمة جديدة تبلغ 225 ألف جنيه، و10% زيادة إضافية وقت التسليم، بخلاف وديعة الصيانة 5%، وكذا بموعد استلام بعد 3 سنوات، حسب الموعد المقرر لإنهاء تنفيذ الوحدات الجديدة.

كما يسدد حجاجزي الإعلان التاسع ممن هم خارج الأولوية، أقساط ربع سنوية بقية 2000 جنيه لمدة 10 أقساط متساوية.