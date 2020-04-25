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انتصار السيسي: عيد تحرير سيناء يمثل علامة بارزة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث

01:38 م السبت 25 أبريل 2020
انتصار السيسي: عيد تحرير سيناء يمثل علامة بارزة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث

السيدة انتصار السيسي

كتب- محمد سامي:
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن عيد تحرير سيناء يمثل علامة بارزة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث، ذلك اليوم الذي بددت مصر فيه الأوهام واستعادت من خلاله آخر شبر من تراب سيناء الحبيبة، بفضل سواعد وعقول أبنائها المخلصين وتضحياتهم العظيمة.

وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"كل عام ومصر عزيزة قوية في تقدم ورخاء دائما".

انتصار السيسي تحرير سيناء

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