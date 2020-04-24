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​الزراعة: الموافقة على استيراد كميات من اللحوم الحمراء والمجمدة

08:41 م الجمعة 24 أبريل 2020
​الزراعة: الموافقة على استيراد كميات من اللحوم الحمراء والمجمدة

اللحوم الحمراء

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الوزارة وافقت على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين، و55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة، و19 ألف طن كبد وكلاوي، بالإضافة إلى الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الكميات تكفي احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الصياد، اليوم الجمعة، أن الهدف من ذلك هو سد العجز المتوقع خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الاستهلاك والطلب على اللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم، وضبط الأسعار.

وناشد نائب وزير الزراعة المواطنين، عدم التكالب على شراء السلع وتخزينها والخضوع لابتزاز التجار، مضيفًا: "لدينا من السلع ما يكفي لما بعد عيد الأضحى".

وأشار إلى أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والألبان، بالإضافة إلى 97% من الدواجن.​

اللحوم مصطفى الصياد وزارة الزراعة اللحوم المجمدة

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