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الزراعة: إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين لتسهيل توريد القمح

02:37 م الجمعة 24 أبريل 2020
الزراعة: إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين لتسهيل توريد القمح

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين لتسهيل عملية توريد القمح، بالتنسيق مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسهيل استلام القمح من المزارعين ودعوة الرئيس للفلاحيين بتوريد أكبر كمية من القمح للدولة خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم والحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وبحث وزير الزراعة، تفعيل دور الجمعيات الزراعية في استلام الأقماح والتعاون مع فروع البنك الزراعي ومديريات التموين بالمحافظات من أجل تسهيل إجراءات التوريد.

يذكر أن الإنتاجية المتوقعة للقمح هذا العام تبلغ حوالي 9 ملايين طن وسعر التوريد 700 جنيه للأردب.

السيد القصير وزير الزراعة القمح علي مصيلحي التموين البنك الزراعي المصري

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