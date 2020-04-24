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حزمة تقلبات عنيفة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الترابية

11:38 ص الجمعة 24 أبريل 2020
حزمة تقلبات عنيفة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الترابية

عاصفة ترابية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الترابية التي تضرب البلاد حاليًا كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن الهيئة حذرت من تداعياتها على المواطنين منذ أول أمس.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن الموجة الترابية تنتهي عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة، لافتا إلى أنها ضمن حزمة التقلبات الجوية العنيفة هذا العام.

وتابع: هذه الظاهرة نتيجة منخفض جوي ما يتسبب في رياح محملة بالأتربة، محذرا المواطنين من السير بسرعات مرتفعة والتجوال في هذه الأجواء خصوصا على الطرق السريعة، مطالبًا أصحاب الأمراض الصدرية بالتزام المنازل.

عاصفة ترابية الأرصاد الطقس التقلبات الجوية

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