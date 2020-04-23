رئيس حزب الوفد يهنئ السيسى والقوات المسلحة بالذكرى 38 لتحرير سيناء

كتبت- ميرا إبراهيم:

وجه المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قادة وضباط وكافة رجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الثامنة والثلاثين.

وأشاد "أبوشقة"، بجهود وإخلاص رجال القوات المسلحة واضطلاعهم بالمهام والمسئوليات الجسام التي كلفهم بها الشعب المصري العظيم فى حماية الوطن والدفاع عن سلامة الوطن وتأمين حدوده.

وقال رئيس حزب الوفد، في بيان اليوم الخميس، إن التاريخ سيسجل بأحرف من نور الدور البطولي للقوات المسلحة لحماية الوطن والمواطن المصري، وسيذكر دومًا ما سجله أبناء المؤسسة العسكرية من بطولات وإنجازات على أرض الواقع.

واعتبر "أبوشقة"، أن القوات المسلحة درع الوطن وسنده الحقيقي وقت المحن والشدة، إضافة إلى دور القوات المسلحة في تحقيق الرخاء والنهوض بالوطن من خلال ما تقيمه من مشروعات عملاقة تتحقق يومًا بعد يوم على أرض الوطن.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التنموية التي تتم على أرض الوطن هي إنجاز وإعجاز تحقق في وقت قياسي، كان من الممكن أن يتم تنفيذها خلال سنوات عديدة، لكن ما نراه اليوم هو إعجاز بكل المقاييس، وتحركت القوات المسلحة بدورها من منطلق وطني لتحقيق الأمن والاستقرار، وإنجاز المشروعات العملاقة لحماية الأمن القومى المصري بمفهومه الشامل يد تحمل السلاح ويد تبني.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن دور القوات المسلحة لم يقف عند حماية الحدود فقط، لكنها تشمل كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو العسكرية دون خلل في مجال على حساب آخر.

وأشاد "أبوشقة"، برسالة الرئيس السيسي للشعب المصري أمس خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بسيناء، حيث قال فيها: "اطمئنوا وافرحوا ما يحدث حلم كان بعيد المنال يصعب تحقيقه"، ما يؤكد أنه صدق فيما وعد مؤكدًا أنها رسالة طمأنة للشعب المصري بالرغم من كل الظروف التى تحيط بالوطن، إلا أنها رسالة ودعوة للتفاؤل في ظل قيادة حكيمة للرئيس الذي استطاع أن يعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأعرب عن سعادته بأن هذه المشروعات العملاقة التي تمت على أرض الفيروز، قامت بها شركات وطنية مصرية خالصة مما كان له أكبر الأثر في اكتساب هذه الشركات خبرات عالمية أسهمت في تنفيذ الحفر النفقي بسواعد المصريين وفي أزمنة قياسية.

وقال رئيس حزب الوفد، إن ما يحدث في سيناء اليوم يعد إنجازًا وإن التنمية الحقيقية فيها تحتاج إلى مبالغ طائلة، مشيرًا إلى أن سيناء تشهد أكبر عملية تنمية فىِ تاريخها والتي أنفق عليها 600 مليار جنيه للتطوير والتحديث وهي مشروعات لا تهدف للربح بقدر ما تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومى المصري، بتعمير هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

ودعا "أبوشقة"، رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى المشاركة في هذه المشروعات العملاقة التي تتحملها الدولة بهدف الحفاظ على سيناء، والفرصة سانحة للجميع لمساندة الدولة في تحقيق هذه المشروعات العملاقة من أجل مصر الوطن.

وأكد رئيس الوفد، أن مصر قادرة ولديها رؤية وإرادة لاستكمال مسيرتها نحو البناء والتنمية، مثمنًا كلمة الرئيس السيسى "مش هنبطل شغل" وأن الدولة تهتم بكافة المصريين، فالجميع مواطنون لهم نفس الحقوق والواجبات، وأن الدولة لن تتخلى عن مواطنيها سواء في مواقع العمل والإنتاج أو غيرها، فرغم الظروف الصعبة، لكن مصر لا تترك أولادها.

واختتم "أبوشقة"، أن رسائل الرئيس خلال افتتاحه العديد من المشروعات القومية بسيناء، جاءت قاطعة وحاسمة، فسيناء هى محل اهتمام لا نظير له من قبل الدولة وأن الدولة عازمة على معالجة أخطاء العقود الماضية سواء من الإهمال أو النسيان لأرض الفيروز.​