مدبولي: ندرس عودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر لكن بشرط واحد
كتب- محمد نصار:
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد التخفيف من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: ندرس بدء عودة الحياة لمسارها الطبيعي بعد عيد الفطر، لكن مع الالتزام بإجراءات سيتم تحديدها لمنع تفشي الفيروس.
وتابع: سيتم التعامل بشكل صارم واتخاذ إجراءات عقابية مشددة على غير المتلزمين من الأشخاص والمنشآت.
وأوضح: إذا استمر الالتزام نبدأ نشوف مع نهاية شهر رمضان نطبق عدد من الإجراءات الاحترازية على مناحي الحياة وده توجه دول كتير في العالم.
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