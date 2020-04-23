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مدبولي: ندرس عودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر لكن بشرط واحد

03:33 م الخميس 23 أبريل 2020
مدبولي: ندرس عودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر لكن بشرط واحد

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد التخفيف من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: ندرس بدء عودة الحياة لمسارها الطبيعي بعد عيد الفطر، لكن مع الالتزام بإجراءات سيتم تحديدها لمنع تفشي الفيروس.

وتابع: سيتم التعامل بشكل صارم واتخاذ إجراءات عقابية مشددة على غير المتلزمين من الأشخاص والمنشآت.

وأوضح: إذا استمر الالتزام نبدأ نشوف مع نهاية شهر رمضان نطبق عدد من الإجراءات الاحترازية على مناحي الحياة وده توجه دول كتير في العالم.

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