مدبولي: ندرس عودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر لكن بشرط واحد

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد التخفيف من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: ندرس بدء عودة الحياة لمسارها الطبيعي بعد عيد الفطر، لكن مع الالتزام بإجراءات سيتم تحديدها لمنع تفشي الفيروس.

وتابع: سيتم التعامل بشكل صارم واتخاذ إجراءات عقابية مشددة على غير المتلزمين من الأشخاص والمنشآت.

وأوضح: إذا استمر الالتزام نبدأ نشوف مع نهاية شهر رمضان نطبق عدد من الإجراءات الاحترازية على مناحي الحياة وده توجه دول كتير في العالم.