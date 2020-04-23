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وزير التعليم: 10 ملايين سجلوا على منصة التواصل "Edmodo"

01:26 م الخميس 23 أبريل 2020
وزير التعليم: 10 ملايين سجلوا على منصة التواصل "Edmodo"

طارق شوقي

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعيم والتعليم الفني، أن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب، سجلوا الدخول على منصة التواصل (Edmodo).

وقال شوقي، في بيان، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة 10 ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و8 ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة.

وتابع الوزير: هذا إن دل على شئ فإنه يدل على حرص المنظومة التعليمية علي الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بعد.

ووجه الوزير التحية والشكر للعمل الكبير الذي قام به قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة والذي يقومون به علي مدار الساعة لضمان كفاءة هذه المنظومة الجديدة.

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طارق شوقي وزارة التربية والتعليم منصة التواصل Edmodo

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