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"معلش الشهر ده".. أول تعليق من السيسي على منع صلاة التراويح في المساجد

05:58 م الأربعاء 22 أبريل 2020
"معلش الشهر ده".. أول تعليق من السيسي على منع صلاة التراويح في المساجد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مواجهة فيروس كورونا المستجد يفرض على الدولة اتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح محطة المعالجة بالمحسمة بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء: الصلاة في المسجد صدقوني الفيروس ده جند من جنود ربنا وربنا أراد يكون تأثيره على البشرية كلها لأسباب خارجة عن إرادتنا.

وتابع الرئيس السيسي: اللي متعود يصلي التراويح في المسجد معلش الشهر ده، ده رأي طبي ورأي ديني، المصلحة تتطلب التواجد في المنازل وتطبيق عدم الاختلاط بما فيها المساجد.

السيسي صلاة التراويح الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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