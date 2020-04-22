"معلش الشهر ده".. أول تعليق من السيسي على منع صلاة التراويح في المساجد

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مواجهة فيروس كورونا المستجد يفرض على الدولة اتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح محطة المعالجة بالمحسمة بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء: الصلاة في المسجد صدقوني الفيروس ده جند من جنود ربنا وربنا أراد يكون تأثيره على البشرية كلها لأسباب خارجة عن إرادتنا.

وتابع الرئيس السيسي: اللي متعود يصلي التراويح في المسجد معلش الشهر ده، ده رأي طبي ورأي ديني، المصلحة تتطلب التواجد في المنازل وتطبيق عدم الاختلاط بما فيها المساجد.