التكلفة كبيرة.. السيسي يوجه رسالة للفلاحين بشأن البناء على الأراضي الزراعية
كتب- أسامة علي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لأهالي الريف، بشأن استخدام المياه والحفاظ عليها.
وقال السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إن تكلفة توفير المياه بشكل مريح للفلاحين كبيرة.
وتابع الرئيس: هل ينفع نبني على الأراضي الزراعية تاني.. والدولة تحرص على بناء مساكن لائقة.
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