بالعلم والإرادة والإخلاص ننجح.. السيسي يعطي إشارة بدء خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، خلال خروج ماكينة الحفر للضفة الشرقية لقناة السويس لنفق الشهيد أحمد حمدي 2، إنه كان لتوجيهات الرئيس السيسي بتدبير أربع ماكينات لحفر الأنفاق بتكلفة مليارَي جنيه عام 2015 سبب مباشر في إتاحة الفرصة للشركات الوطنية لتنفيذ تلك المشروعات العملاقة بالعملة المحلية بقيمة تقل بنسبة من 30 إلى 35% عن الشركات الأجنبية، وإن تلك الماكينات غطت تكلفة تدبيرها عقب تنفيذ مجموعتي أنفاق "تحيا مصر" و"3 يوليو".

وأضاف الفار أنه تم تنفيذ الكيلومتر الطولي من الحفر النفقي بهذا المشروع بتكلفة 1.42 مليار جنيه، والتي تقل بنسبة 25% عن أنفاق "تحيا مصر"، وبنسبة 39% عن أنفاق "3 يوليو".

وعلَّق الرئيس السيسي قائلًا: إنه عند الانتهاء من أنفاق بورسعيد والإسماعيلية قلتم عايزين نشغل الناس، وقُلنا حينها إننا مش مخططين في المنظور ده إننا نشتغل في نفق الشهيد أحمد حمدي حتي يمكن تدبير الإنفاق وحتى لا نضغط على أنفسنا، وأنا قلت حينها إلا إذا كان الكيلو برقم غير الذي قاله اللواء إيهاب الآن، فإذا كان كلامنا زي ما اتفقنا هيبقى تمام".

وأضاف السيسي أنه "في مقابل ذلك يوجد مشروع الأنفاق أسفل مطار القاهرة، 2 كيلو حفر نفقي ونصف كيلو حفر نفق مفتوح، يتم حفرها بذات المكاينة"، قائلًا: "أنا باقول لو هتاخدوا الرقم اللي قُلت عليه من الأول عشان ناخد المشروع ده هديكم الـ2 كيلو دول".

وتابع الرئيس: "إحنا لما جينا نعمل الأنفاق من 4 سنوات كان حلم إننا نعمل هذه المشاريع بأيادٍ مصرية وماكينات مصرية وبتكلفة مرشدة عن استخدام شركات أخرى من خارج مصر"، مشيرًا إلى وجود 4 شركات حاليًّا تعمل في هذه المشروعات، بالإضافة إلي "المقاولين العرب" و"أوراسكوم".

وأضاف الرئيس السيسي: "أقول الكلام ده ليه.. لأننا بصدد الانتهاء من 5 أنفاق.. كان كل يوم أنفاق بورسعيد والإسماعيلية أسأل عليها، وفي هذا النفق كنت كل أسبوع أو عشرة أيام أسال عليه لمتابعة تنفيذهم.. الاطمئنان هو أننا اكتسبنا الخبرة.. لما يكون عندنا موضوع وصعب تحقيقه، ندخل فيه بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا هيساعدنا وننجح فيه".

وقال رئيس الهيئة الهندسية: "نعاهد الله ثم سيادة الرئيس السيسي لتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم نحو مستقبل مشرق بمشيئة الله".

وفي ختام الاحتفال أعطى الرئيس السيسي إشارة البدء لخروج ماكينة الحفر من نفق "الشهيد أحمد حمدي 2"، إيذانًا بانتهاء أعمال الحفر.