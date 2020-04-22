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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

11:37 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

السيسي ومصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا خلالها بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات بهذه المناسبة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم، والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.

وقال رئيس الوزراء فى البرقية: "إننا نستلهم من هذا الشهر المعظم أسمى معاني الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة، وأن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر وأنزل فيه القرآن الكريم هاديًا للبشرية جمعاء، ليضىء لها طريق الحرية والكرامة والمساواة والحياة الكريمة".

مصطفى مدبولي شهر رمضان السيسي برقية تهنئة

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