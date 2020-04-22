تأثير الظهير الصحراوي.. البيئة تحذر: رياح مثيرة للأتربة تبدأ اليوم

كتب- محمد نصار:

قالت منظومة الإنذار المبكر ‏التابعة لوزارة البيئة، إنه من المتوقع‎ ‎ظهور تأثير الظهير الصحراوي مع نشاط الرياح ‏الغربية والجنوبية الغربية، مما يسبب إثارة للرمال والأتربة تبدأ من غرب ‏الجمهورية وتتقدم نحو المناطق الداخلية للجمهورية اليوم، ويؤثر سلبًا على جودة الهواء بسبب الأتربة العالقة والرمال المثارة على فترات ‏خلال هذا اليوم.

ونصحت وزارة البيئة المواطنين، كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض ‏الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة.

وتؤكد الوزارة أن غرفة ‏العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة ‏بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى ‏‏19808، أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333‏.