تأثير الظهير الصحراوي.. البيئة تحذر: رياح مثيرة للأتربة تبدأ اليوم
كتب- محمد نصار:
قالت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، إنه من المتوقع ظهور تأثير الظهير الصحراوي مع نشاط الرياح الغربية والجنوبية الغربية، مما يسبب إثارة للرمال والأتربة تبدأ من غرب الجمهورية وتتقدم نحو المناطق الداخلية للجمهورية اليوم، ويؤثر سلبًا على جودة الهواء بسبب الأتربة العالقة والرمال المثارة على فترات خلال هذا اليوم.
ونصحت وزارة البيئة المواطنين، كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة.
وتؤكد الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808، أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.
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