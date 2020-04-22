أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الإفتاء تعلن موعد غرة شهر رمضان ببث مباشر على صفحتها اليوم

05:32 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
الإفتاء تعلن موعد غرة شهر رمضان ببث مباشر على صفحتها اليوم

الدكتور شوقى علام

كتب- محمد عبدالناصر:

يعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، اليوم الأربعاء، ما توصلت إليه الرؤية الشرعية من استطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجرى 1441، وذلك عقب صلاة المغرب بنصف ساعة.

ومن المتوقع أن تبث مباشرة على صفحة دار الإفتاء نتيجة الاستطلاع، وذلك عقب إلغاء الاحتفال الرسمى الذي كان يعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر.

وكشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل، وهو اليوم التالي ليوم الرؤية.​

شهر رمضان الرؤية الشرعية دار الإفتاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بكورونا