نقيب المحامين يخاطب "عاشور" لرد سجل جلسات مجلس النقابة
كتب- مصطفى علي:
خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، لرد سجل جلسات مجلس النقابة من الفترة 8/11/2015/ وحتى 23/1/2020 خلال يومين.
نص الخطاب
السيد الأستاذ النقيب/ سامح عاشور نقيب المحامين السابق
تحية طيبة وبعد
بالسؤال عن سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة للمحامين أفادنا الأستاذ/ محمود فهمي المحامي المستولي سكرتارية مجلس النقابة إن السجل من الفترة 8/11/201/ وحتى 23/1/2020 موجود لدى سيادتكم وأنه قد طلب منكم سرعة إحضاره.
يرجى عاجلا التكرم برد السجل المذكور إلى النقابة العامة خلال يومين من تاريخيه.
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