نقيب المحامين يخاطب "عاشور" لرد سجل جلسات مجلس النقابة

كتب- مصطفى علي:

خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، لرد سجل جلسات مجلس النقابة من الفترة 8/11/2015/ وحتى 23/1/2020 خلال يومين.

نص الخطاب

السيد الأستاذ النقيب/ سامح عاشور نقيب المحامين السابق

تحية طيبة وبعد

بالسؤال عن سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة للمحامين أفادنا الأستاذ/ محمود فهمي المحامي المستولي سكرتارية مجلس النقابة إن السجل من الفترة 8/11/201/ وحتى 23/1/2020 موجود لدى سيادتكم وأنه قد طلب منكم سرعة إحضاره.

يرجى عاجلا التكرم برد السجل المذكور إلى النقابة العامة خلال يومين من تاريخيه.