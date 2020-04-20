​"المنشآت السياحية" ترحب بقرارات الحكومة تأجيل سداد مديونيات القطاع

كتب- يوسف عفيفي:

رحبت غرفة المنشآت الفندقية، بقرارات الحكومة لدعم السياحة في الأزمة التي تواجه القطاع جراء فيروس كورونا المستجد، وتوقف الحركة السياحية على كافة الأصعدة والمستويات خارجياً وداخلياً وتفعيل هذه القرارات ودخولها حيز التنفيذ الفعلي.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن الغرفة تلقت خطاباً من عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، يفيد بتلقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خطاباً من اللواء عاطف عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء يخطره فيه بالقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته رقم 86 والمنعقدة في 8 إبريل الجاري والتي تضمنت العديد منها لدعم القطاع السياحي.

وأشار المصري، إلى أن الغرفة عممت كتاباً دورياً لأعضاء الجمعية العمومية للاستفادة لما تضمنته هذه القرارات من تسهيلات وتيسيرات، موضحاً أن مجلس الوزراء قرر تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية طوال فترة إنحسار السياحة الوافدة، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020 أو ثلاثة أشهر بعد إنتهاء الأزمة أيهما أبعد.

وتابع: أن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء قد أكدت أيضاً على جدولة سداد المستحقات والمديونيات خلال ثلاث سنوات "36 شهراً" من بدء السداد، مع إعادة النظر في مد المهلة بعد هذه الأزمة.

وأكد رئيس الغرفة، أن خطاب مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، أشار أيضاً إلى أن مجلس الوزراء وافق في إطار دعمه للقطاع السياحي، على تجميد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لحين صدور قانون الضريبة العقارية الجديد أو إجراء تعديلات للنسخة الحالية.

وكذلك سداد كافة المستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون فرض أي غرامات أو إضافة فوائد تأخير.