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الأعلى هذا العام.. الأرصاد: ارتفاع قياسي بدرجة الحرارة أول أيام رمضان

01:20 م الإثنين 20 أبريل 2020
الأعلى هذا العام.. الأرصاد: ارتفاع قياسي بدرجة الحرارة أول أيام رمضان

الطقس الحار صورة ارشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يوم الجمعة المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان - سيشهد حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث سترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وتسجل على القاهرة 36 درجة.

وأضاف: كما يشهد طقس أول يوم في رمضان رياحا خماسينية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب المناطق.

وأوضح شاهين أن النصف الثاني من فصل الربيع يسجل ارتفاعات ملحوظة بقيم قياسية في درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه يتم تسجيل أعلى درجات الحرارة، على مدار العام خلال هذه الفترة، والتي تتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم.

ووجه مدير مركز التنبؤات بهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس، والتواجد داخل المنازل، لافتًا إلى أن انخفاض نسب الرطوبة لن يشعرنا بالحرارة في حالة عدم تعرضنا لأشعة الشمس مباشرة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة سترتفع أيضًا منتصف الأسبوع الجاري بقيم كبيرة تصل لـ6 درجات عن المعدلات الطبيعية.

وأكد أن يوم السبت المقبل ثاني أيام رمضان ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، محذرا من تخفيف الملابس خلال تلك الفترة.​

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