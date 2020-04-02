التعليم العالي: تخصيص الحساب رقم 111111 لتلقي تبرعات دعم المستشفيات الجامعية



كتب- محمد نصار:



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص حساب رقم 111111 لصالح التبرع لتحسين الرعاية الصحية المقدمة لملايين المواطنين.



وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن المستشفيات الجامعية تحتاج إلى تكاتف الجميع ومساعدتها من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة إليهم، وشراء أجهزة ومستلزمات طبية جديدة، بجانب زيادة القدرات الاستيعابية لهذه المستشفيات.



وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه تم فتح حساب تبرعات باسم ( المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية)، حيث يمكن التبرع على النحو التالي:



أولًا.. عملاء البنك الأهلي من خلال (فروع البنك الأهلي - ماكينات الصراف الآلي للبنك - الأهلي نت (Ahly Net).



ثانيًأ.. عملاء البنوك الأخرى من خلال (فروع البنك الأهلي - ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي - موبايل أو إنترنت بانكينج للبنك التابع له (Mobile or Internet Banking).

- البيانات المطلوبة:

(اسم البنك: البنك الأهلي المصري - اسم الحساب: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية - رقم الحساب: 111111 - اسم الفرع: يتم اختيار أي فرع أو كتابة (001) - عنوان الفرع: يتم اختيار أي عنوان أو كتابة (البنك الأهلي - كورنيش النيل) - سويفت كود: NBEGEGCXXXX - سبب التحويل: تبرع.)



أطلقت وزارة التعليم العالى البحث العلمى حملة قومية ، نادت خلالها بتوحيه المواطنين لتخصيص الزكاة لصالح المستشفيات الجامعية بهدف تعزيز الخدمات التى تقدمها المستشفيات للمواطنين .

وقالت وزارة التعليم العالى ، " زكاتك و صدقتك هتكون لمين السنه دي؟ كل واحد فينا بيسأل نفسه في الظروف دي إزاي اقدر اساعد؟ واحنا بنقولك أن كل شئ ممكن يتعوض إلا الصحة، خالي زكاتك وصدقتك السنه دى للمستشفيات الجامعية.



واوضحت وزارة التعليم العالى أن هناك 113 مستشفي جامعى على مستوى الجمهورية فيهم: 35 الف سرير يقدموا الخدمة إلى 21 مليون سنويا.



وأكد وزارة التعليم العالي: "علشان تعرف فلوسك رايحه فين بشوية أرقام سنويًا.. 3 ملايين حالة طوارئ يتم استقبالها، و1.5 مليون عمليه جراحية، وعلاج 70 ألف مريض سرطان، وإجراء 60 ألف عملية قلب، و30 ألف جراحة عيون، و11 ألف جراحة مخ وأعصاب، و7000 جراحة عظام، و1000 عملية زراعة قوقعة سمعية، و500 عملية زراعة كبد وكلى".