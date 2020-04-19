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تعامل فوري.. ننشر توجيهات التنمية المحلية للمحافظات خلال شم النسيم

12:56 م الأحد 19 أبريل 2020
تعامل فوري.. ننشر توجيهات التنمية المحلية للمحافظات خلال شم النسيم

خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم توجيه المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء التي أعلنها عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي بشأن شم النسيم.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الأحد، أنه تم التنبيه على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لمنع أية تجمعات أو إقامة احتفاليات أو فعاليات بمناسبة أعياد الربيع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظات.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى العمل على تنفيذ قرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، حيث تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة المرور المستمر عليها للتأكد من مدى الالتزام بالقرارات الصادرة بإغلاقها، وذلك في اطار إجراءات الوقاية من نقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين في هذا اليوم.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية.

كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة "صوتك مسموع"، من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب (01150606783) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسيتم التعامل فوراً لمواجهة أي طارئ.

خالد قاسم وزارة التنمية المحلية مجلس الوزراء شم النسيم

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