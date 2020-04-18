وزير التنمية المحلية: استرداد 2 مليون و600 ألف متر مربع من أملاك الدولة

كتب- محمد نصّار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نجاح الدولة في استرداد 2 مليون و600 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة، و6656 فدانًا بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الوزير اليوم السبت، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التنمية المحلية، إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 408 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 2182 حالة واسترداد حوالي 134 ألف متر مربع ليصل الإجمالي إلى 2 مليون و601 ألف متر مربع وإزالة 87 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 348 إزالة ليصل إجمالي الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالي 6656 فدانًا، كما تم إزالة 160 حالة للبناء المخالف والعشوائي على مساحة 18 ألف متر مربع ليصل إجمالي الإزالات التي تم تنفيذها إلى 3527 حالة بإجمالي 150 ألف متر مربع، و668 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 33 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالي عدد الإزالات التي تم القيام بها حتى الآن إلى 5361 حالة إزالة على مساحة 1503 أفدنة، منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.