365 تمثالا.. "السياحة والآثار" تعلن تفاصيل كشف أثري جديد في سقارة

كتب- محمد عاطف:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تفاصيل الكشف الأثري الجديد، في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الأثرية، وهو عبارة عن حجرة دفن في أرضيتها 5 توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.

وبلغ مقاس البئر حوالي 120×90 سم بعمق حوالي 11 مترًا.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فإن إحدى النيشات تم العثور فيها على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية، وعليه كتابات بالمداد الأصفر وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها:

(365 تمثال أوشابتي من الفيانس بعضها عليه كتابات هيروغليفية، ومسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالي 40 سم مزينة بمناظر وألوان من جميع الجهات للآلهة إيزيس ونفتيس وحورس،

وتماثيل خشبية للآله بتاح سوكر أوزير، وثلاث أواني كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الأخرى).

وتم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة.

وشهدت منطقة سقارة، خلال العامين الماضيين، عدة اكتشافات أثرية بأيادي أبناء المجلس الأعلى للآثار، كان أهمها اكتشاف مقبرة واح تي الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة والتي عثر بداخلها على عدد كبير من المومياوات يوانية بعضها نادر جدًا.

وبدأ العمل في هذه المنطقة الواعدة من أبريل 2018 ومازال العمل مستمر فيها حتى الآن.