تبرز تضحيات الجيش الأبيض.. وزارة الثقافة تنتج أغنية جديدة
كتب- محمد عاطف:
أنتجت وزارة الثقافة أغنية جديدة بعنوان "كلمة حق.. إهداء من قلب مصر إلى شعب مصر"، لإبراز جهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة والقطاع الطبي في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن القوى الناعمة بمختلف صورها تلعب دورًا حيويًا في تشكيل الوعي، وتعد أدق وسيلة للتعبير عن الوجدان الجمعي.
وأضافت عبدالدايم: "تم إنتاج أغنية كلمة حق إهداء من قلب مصر إلى شعب مصر انطلاقًا من مشاعر التقدير والامتنان التي يعكسها نبض المجتمع تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة وأبطال القطاع الطبى وكل من يشارك في العمل لرفعة الوطن، موجهة التحية لكل من ساهم في تنفيذ هذا العمل وخروجه للنور".
والأغنية غناء نهى حافظ، كلمات وألحان السيد شعبان فرج، توزيع يحيى الموجي، ميكس أحمد لطفي، مونتاج شريف رضا ورؤية محمد منير.
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