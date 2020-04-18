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السيسي يهنئ نظيره العراقي بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة

08:24 م السبت 18 أبريل 2020
السيسي يهنئ نظيره العراقي بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وقدم الرئيس التهنئة للرئيس العراقي، على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة مع التمنيات بالتوفيق في مهمته.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، كما أكد أهمية الدور العربي للعراق، والتطلع للتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.

السيسي مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية

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