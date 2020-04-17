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مرصد الأزهر: الأسرى الفلسطينيون يواجهون التنكيل ومخاطر كورونا

06:12 م الجمعة 17 أبريل 2020
مرصد الأزهر: الأسرى الفلسطينيون يواجهون التنكيل ومخاطر كورونا

الأسرى الفلسطينيين - أرشيفية

كتب- محمود مصطفى:

وجه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في الذكرى الـ46 لـ"يوم الأسير الفلسطيني" التي توافق 17 أبريل من كل عام، تحية لصمودَ الأسرى الفلسطينيين الذين يلاقون شتَّى أنواع البطش والتعذيب الجسدي والمعنوي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأكد المرصد في بيان له الجمعة، أن ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني" تأتي لتذكِّر العالم بمعاناة نحو 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون الغاصب المحتل، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هؤلاء الأسرى المحتجزين دون أية تهمة أو حتى أدنى محاكمة!.

ولفت المرصد إلى أنه رغم إصابة عدد من الأسرى الفلسطينيين بوباء كورونا "كوفيد- 19"، فإن الاحتلال ما زال يصرُّ على احتجاز هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الذين من بينهم: أطفال ونساء وكبار السنِّ؛ لتتجدَّد صعوبات الأسر والتنكيل مع مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وطالب مرصد الأزهر المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحيَّة في العالم، بضرورة أن يعملوا على وضع آليات سريعة التنفيذ لتوفير إجراءات السلامة للأسرى الفلسطينيين، داعيًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يفكَّ أسرهم من قيود سجَّانيهم، وأن تشرق شمس الحرية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فلسطين الأسرى الفلسطينيون الاحتلال الصهيوني فيروس كورونا إسرائيل

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