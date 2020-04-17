الوزراء: 62 مليون جنيه من "طلعت مصطفى" للمشاركة في مواجهة "كورونا"

كتب- محمد غايات:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من المهندس هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، بشأن إسهام المجموعة بحزمة تبرعات بلغت 62 مليون جنيه للمشاركة في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا المستجد".

وأشار طلعت مصطفى في خطابه إلى أن هذه المساهمات تأتي في إطار إيمان المجموعة بدور القطاع الخاص الوطني في دعم جهود الدولة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد".

وأضاف أن قيمة التبرع البالغة 62 مليون جنيه، تم توزيعها على عدد من الأنشطة المختلفة، حيث تم التبرع بشراء 10 أجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، والتبرع بمبلغ 25 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى 25 مليون جنيه أخرين لصالح مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن مساهمة المجموعة بمبلغ 8 ملايين جنيه لصالح وزارة الصحة.

وأعلن في خطابه لرئيس الوزراء، أن هذه المساهمات جزء من المشاركة المجتمعية للمجموعة، للتوسع في المشاركة الإيجابية لها مع الدولة، لتخفيف الأثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عليها الأمن والامان.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للمسئولين والعاملين بالمجموعة، مثمنًا مساهمات القطاع الخاص مع الدولة في مواجهة هذه الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن تكاتف الجميع هو السبيل للخروج من هذه الأزمة بسلام، واستعادة جهود بناء الدولة المصرية، وتقدمها.

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