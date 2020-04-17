"الإفتاء": الانصياع الكامل لتوجيهات الأطباء كفيل بعبور أزمة كورونا

كتب - محمود مصطفى:

وجهت دار الإفتاء المصرية تحية للجيش الأبيض من الأطباء والقائمين بالخدمات الطبية العاملين على مواجهة فيروس كورونا، واصفة إياهم بـ "فرسان الميدان"، مؤكدة أن الانصياع الكامل لتوجيهات الأطباء والالتزام الحرفي بها كفيل بعبور الأزمة والخروج منها على خير بإذن الله".

وأضافت دارالإفتاء - في فيديو موشن جرافيك أنتجته اليوم وحدة الرسوم المتحركة - أن أزمة فيروس كورونا قد عكست مدى ما يتمتع به أطباء مصر من كفاءة وفدائية وحب لوطنهم مصر، وبسالة نادرة في مواجهة الأخطار، وكشأن المقاتل المصري الذي لا يهتم بسلامته وحياته قدر اهتمامه بإنقاذ غيره كانت الفرق الطبية تواجه المرض في كل مكان، منطلقين في جهادهم من إيمانهم بالله تعالى وحبهم للأوطان واعتقادهم بأنه: "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً".

وقالت دارالإفتاء في فيديو الرسوم المتحركة: "إننا الآن مع الأطباء في خندق واحد تحت شعار {إن الله يحب الذي يقاتلون في سبيله صفًّا}، ومن الوعي أن نعلم أن الطبيب حارس من حراس الوطن وحامي الميدان وحائط الصد، مطالبة الجميع بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن وزاة الصحة ومؤسسات الدولة للخروج من الأزمة على خير بإذن الله".