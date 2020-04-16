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أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

11:18 م الخميس 16 أبريل 2020
أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة معتدل نهارا على أغلب المناطق شديد البرودة ليلا، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وقال الهيئة في بيان لها الجمعة، إن الشبورة المائية تظهر في الصباح الباكر على السواحل الشمالية فقط، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 26 - 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 22-15، وعلى جنوب سيناء بين 29-19 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 27-13، وعلى جنوب الصعيد بين 34- 17 درجة مئوية.

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