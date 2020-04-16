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وزير الأوقاف يوجه غرفة عمليات غلق المساجد بمتابعة عملها.. غدًا

08:50 م الخميس 16 أبريل 2020
وزير الأوقاف يوجه غرفة عمليات غلق المساجد بمتابعة عملها.. غدًا

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجنة متابعة غلق المساجد برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، بتكثيف عملها غدًا الجمعة، لمتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف.

وشدد جمعة في بيان له الخميس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، مشيرا إلى أن اللجنة تتكون من عضوية كل من:"الشيخ صبري ياسين، رئيس قطاع المديريات، والمهندس ابراهيم القصاص، وكيل الوزارة للشئون الفنية، والدكتور أحمد عبد الرؤوف، وكيل الوزارة للرقابة والتقويم، والدكتور نوح العيسوى، وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور أيمن ابو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ احمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام بالوزارة ".

كانت وزارة الأوقاف أكدت في بيان لها، أنها لن تقوم بإعادة فتح المساجد ما لم يتوقف تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر، وبعد التشاور مع وزارة الصحة وتأكيدها عودة الحياة إلى طبيعتها التي لا يُخشى معها نقل العدوى نتيجة التجمعات العامة، مع تأكيد ضرورة تحري الدقة وعدم أخذ أية أخبار فيما يتصل بموضوع فتح المساجد أو إغلاقها إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف.

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