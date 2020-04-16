رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

كتب- مصطفى علي:

بعث مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، لتهنئته بعيد القيامة المجيد.

وقال مكرم، في نص البرفية: قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني أن أتقدم وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجميع العاملين بالمجلس لقداستكم بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد بأصدق التهاني وأسمى الأماني.

وتابع: داعين المولى عز وجل أن يعيده على قداستكم وعلى جميع الأخوة الأقباط بالصحة والخير والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعاً كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار.